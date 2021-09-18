تركي آل الشيخ: أتمنى أن تتفهموا رغبتي في إقفال الحديث في الماضي

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على ما وصفه بـ "بعض التصريحات التي خرجت وتم ذكر اسمه فيها".

وقال آل الشيخ عبر فيسبوك: "لقد اطلعت على بعض التصريحات التي خرجت اليوم وتم ذكر اسمي فيها وأحببت أن أوضح أن كل ما دفع من أموال في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني مصر كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين".

وأردف "أرجو عدم الزج باسمي في أي موضوع، صفحة استثماري الرياضي في مصر الحبيبة انتهت منذ سنوات ولا يوجد فيها أي منة أو فضل مني بل كان استثمار ودعم من محب لمصر وقيادتها وشعبها".

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وأتم "أحببت أن أوضح ذلك وأتمنى أن تتفهموا رغبتي في إقفال الحديث في الماضي الذي لن يجد بشيء، مع كامل محبتي وتقديري، وأدعوكم للاستمتاع في موسم الرياض إن شاء الله، لكم كل الحب".

وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المديرة لنادي الزمالك قد صرح بأن " تركي آل الشيخ دفع مبالغ (كويسة) للنادي، في فترة ما كانوا عايشين بهذه الأموال طبعا، ودفع لاستقدام جروس وبعض اللاعبين". (طالع التفاصيل)

الزمالك تركي آل الشيخ حسين لبيب
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