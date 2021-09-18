عبد الستار صبري: سأنضم إلى الجهاز الفني لـ مورينيو في روما

صرّح عبد الستار صبري نجم منتخب مصر وبنفيكا السابق، أنه على وشك الانضمام لجهاز جوزيه مورينيو الفني في روما الإيطالي.

وكشف صبري عبر إم بي سي مصر: "مورينيو كان مدربي في بنفيكا، وقيمته كبيرة لدي، هو مدرب عظيم واستفدت منه كثيرا".

وواصل: "ظللنا على تواصل طوال السنوات التالية، والتقينا عندما حضر إلى مصر خلال كأس الأمم الإفريقية وأخبرته إنني أريد العمل معه".

وكشف: "كنت سأذهب معه إلى توتنام هوتسبير لكنه رحل عن الفريق، ثم تحوّل لتدريب روما".

وتابع: "تلقيت اتصالا من مورينيو ومن مسؤولي روما لأكون جزءا من الجهاز الفني، أنتظر العرض الرسمي وسأذهب مباشرة".

وأشار: "أتواصل مع مورينيو باللغة البرتغالية، وسأتعلم الإيطالية هناك".

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الكابتن عبدالستار صبري يحكي تفاصيل انضمامه كمدرب مساعد لمورينيو في روما ويكشف مفاجأة: كنت رايح معاه توتنهام#الحكاية#MBCMASR

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وعلّق صبري على تولي البرتغالي كارلوس كيروش مهمة تدريب منتخب مصر.

وقال صبري: "كيروش صديق عزيز، أحمد الله أنه حضر لتدريب منتخب مصر".

وأتم: "سأجتمع معه الفترة المقبلة لأحدثه عن طبيعة اللاعب المصري، وأتمنى أن ينجح في قيادة مصر لكأس العالم".

صبري (47 عاما) لعب في بنفيكا البرتغالي مطلع الألفية، كما واصل مسيرته في البرتغال مع ماريتيمو بعدها.

وتواجد بطل إفريقيا 98 مؤخرا في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين.

كما تواجد سابقا في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول تحت قيادة شوقي غريب، وعمل لفترة في الجهاز الفني للإنتاج الحربي.

ويتولى مورينيو تدريب روما منذ مطلع الموسم الحالي، ويعاونه مواطنه جواو ساكرامينتو.