حسام أشرف يوضح كواليس قضيته التي تسببت في منع الزمالك من القيد

كشف حسام أشرف لاعب الزمالك عن كواليس واقعة منع الزمالك من القيد.

وقال حسام أشرف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أهرب من نادي الزمالك. كيف يقول الناس أنني هربت من الزمالك، والنادي البرتغالي الذي أراد ضمي أرسل خطابا رسميا إلى النادي؟".

وأضاف "وكيل لاعبين (ضحك عليا) في أواخر عام 2019 مع اقتراب نهاية عقدي مع الزمالك. سألته هل توقيعي للأكاديمية الكاميرونية سيضر الزمالك أو يحرمه من حق الرعاية؟ وكانت إجابته (لا)".

حسام أتبع "بعد ذلك فوجئت بوكيل اللاعبين يحضر لي عرضا من الدرجة الثانية في البرتغال رغم أن اتفاقنا على الانتقال لفرق القمة هناك مثل بورتو. بالتالي رفضت وفضلت التجديد للزمالك رغم إلحاحه".

واستمر "احتفظت بكافة نسخ العقود معي، لكنني اكتشفت أنه رفع قضية علي وعلى النادي من خلال نسخ من العقود كانت معه عبر واتساب. لم أكن أعلم أن نسخ على واتساب يمكن أن تستخدم في تحريك قضية".

صاحب الـ20 عاما أتم "أقول لجماهير الزمالك لا تغضبوا من وأرجوكم ألا تفهموا الأمر بشكل خاطئ. مستحيل أن أتعمل فعل هذا بنادي الزمالك، وليس صحيحا أنني هربت من النادي".

حسين لبيب رئيس الزمالك أعلن بأن النادي ممنوع من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب حكم نهائي ضد النادي بسبب التوقيع مع حسام أشرف رغم سريان عقده مع فريق آخر.

وشارك حسام أشرف مع الزمالك في 8 مباريات خلال الموسمين الماضيين. سجل فيهم هدفا واحدا بمرمى مصر للمقاصة في الدوري.