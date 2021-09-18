الصداقة فوق كل اعتبار.. كرويف يرفض خلافة كومان

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 00:17

كتب : أحمد أباظة

جوردي كرويف

لا يزال مستقبل الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة تحت تهديد واضح، بعد أن بدأت أسماء المرشحين لخلافته تتسرب بالفعل إلى الإعلام الإسباني.

يأتي ذلك مع تزايد حدة التوتر بين المدرب وبين رئيس النادي خوان لابورتا، خصوصا بعد حديثهما عن تجديد محتمل لعقده، قبل أن يتحدث لابورتا مع الإعلام ويخبرهم بوجود شروط معينة لهذا التجديد، وهو ما اعترض عليه كومان ونفاه بصورة قاطعة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تمكنت من استبعاد أحد الأسماء المرشحة لخلافة كومان، وهو جوردي كرويف الذي يعمل حاليا مع إدارة النادي، وهو نجل يوهان كرويف، الذي يعتبره الكثير من المتابعين بمثابة الأب الروحي لنادي برشلونة.

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جاء ذلك ليصعب مهمة لابورتا في البحث عن خليفة كومان، إذ يتمتع جوردي كرويف بعلاقة مميزة مع مواطنه، وبالتالي يرفض أن يحل بدلا منه.

وقال كرويف الابن في تصريحات سابقة لصحيفة "ماركا" في يوليو الماضي: "لن أخلف كومان أبدا في مقعد برشلونة. سيكون هذا سيئا وأنا أملك مبادئي".

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن موقفه لم يتغير حتى الآن، إذ يعتبر أن خلافته للمدرب الحالي ستعتبر خيانة، وهو ما يتعارض مع قيمة الصداقة لديه، والتي تساوي أكثر من فرصة تدريبية مهما بلغ حجمها.

على الجانب الآخر يعرف كومان أن المباريات القادمة ستكون مصيرية في مسألة استمراره، تحديدا بعد الخسارة على يد بايرن ميونيخ الألماني 3-0 في كامب نو، قبل مواجهة بنفيكا في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويترقب برشلونة عودة أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وسيرخيو أجويرو إلى صفوفه على مر المباريات المقبلة، وهو ما يعزز فرص المدرب في إيجاد المزيد من الحلول للوضع الحالي.

يذكر أن قائمة المرشحين لخلافة المدرب الهولندي تضم تشافي هيرنانديز أسطورة النادي ومدرب السد القطري حاليا، بالإضافة إلى روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.

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