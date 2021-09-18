مدرب شتوتجارت: مرموش يجيد اللعب في كل مراكز الهجوم

أشاد بيليجرينو ماتاراتسو المدير الفني لـ شتوتجارت، بقدرة لاعبه عمر مرموش على المشاركة في مختلف مراكز خط الهجوم.

مرموش بصم على بداية قوية مع شتوتجارت وسجل هدفا قاتلا خطف به نقطة أمام فرانكفورت الأسبوع الماضي، في ظهوره الأول مع الفريق بعد الانتقال إليه معارا من فولفسبورج.

وقال ماتاراتسو: "لقد قلت بعد المباراة الماضية إن مرموش قدّم أداء مميزا في ظهوره الأول".

وأضاف المدرب الأمريكي: "أراه خيارا قادرا على اللعب في عدة مراكز، الأمر يتوقف على احتياجنا".

وتابع: "مرموش يستطيع اللعب على الجناح أو خلف المهاجمين، كما يجيد في مركز المهاجم الصريح حيث شارك أمام أينتراخت فرانكفورت".

وأتم: "سنرى أين سنضع مرموش المباراة المقبلة، ربما نغير مركزه أو نواصل الدفع به في نفس المركز، لم أحسم قراري بعد".

ويستقبل شتوتجارت نظيره باير ليفركوزن في مرسيدس بنتس أرينا يوم الأحد.

وطالب البعض بإقحام الألماني ذي الأصول المغربية، حمدي الغديوي، في مركز المهاجم الصريح، وتحريك مرموش ليلعب على الجناح.

وبدأ الغديوي الموسم بقوة وسجل 3 أهداف وصنع آخر في 5 مباريات، لكن ماتاراتسو فضّل عليه مرموش أمام فرانكفورت.

وانتقل مرموش إلى شتوتجارت معارا لمدة موسم من فولفسبورج، وشارك وسجل لأول مرة أمام فرانكفورت.

ولعب مرموش معارا إلى سانت باولي في الدرجة الثانية الموسم الماضي وسجل 7 أهداف، ليكون هدفه في فرانكفورت هو الأول له في الدرجة الممتازة.

واحتاج مرموش إلى المشاركة في 9 مباريات، منها 8 مع فولفسبورج، حتى يسجل أول أهدافه في المسابقة.

وبات مرموش سادس مصري يسجل هدفا في الدوري الألماني، بعد هاني رمزي، وأحمد صلاح حسني، وسمير كمونة، وياسر رضوان، ومحمد زيدان.

وهو ثاني مصري يسجل بقميص شتوتجارت بعد صلاح حسني.