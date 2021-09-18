وائل جمعة يكشف عن طلب خاص لـ كيروش من جهاز منتخب مصر

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

وائل جمعة

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر الجديد عن طلب خاص من قبل كارلوس كيروش المدير الفني الجديد، للجهاز المعاون.

وقال جمعة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "كارلوس كيروش طلب هذا الطلب نصا. قال أريد تقرير عن أي لاعب مصري يلعب في أي مكان بالعالم".

وأضاف "كيروش سيكون معه ثلاثة مساعدين أجانب، ومساعد رابع يتواجد في المعسكرات فقط".

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وتولى كارلوس كيروش منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفا لـ حسام البدري الذي تمت إقالته.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر كارلوس كيروش وائل جمعة
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