ضياء السيد يكشف – رسالة من صلاح.. وخطوة مُنتظرة في أزمة مصطفى محمد

كشف ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر عن رسالة تلقاها من محمد صلاح نجم ليفربول اليوم الجمعة.

وبات صلاح قادرا على الحضور إلى مصر في التوقف الدولي المقبل عقب إزالتها من قائمة بريطانيا الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.

وصرّح ضياء عبر أون تايم سبورتس 1: "أول رسالة وصلتني بعد خروج مصر من القائمة الحمراء كانت من صلاح".

وأضاف: "قال لي: الحمد لله يا كابتن، وإن شاء الله تعدي على خير".

وتابع: "كما تواصل مع محمد النني وقال لي إنه قريب من العودة ولديه مباراة في الكأس يوم الأربعاء".

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ضياء السيد: أول لما قرار الحكومة البريطانية طلع كانت أول رسالة جاتلي من محمد صلاح "الحمد لله تعدي على خير" #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/PHdkAEAbPg — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 17, 2021

وتحوّل ضياء السيد لمناقشة موقف مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل.

وقال المدرب العام لمنتخب مصر: "لدينا اجتماع غدا وسنناقش موقف مصطفى محمد في حضور أحمد مجاهد".

وتابع: "الواقعة لم تحدث في عهد الجهاز الحالي، وبالتالي يجب أن نرى هل طلب أو وقّع الجهاز الإداري عليه عقوبة أم لا".

وأشار: "سنخبر كيروش بما حدث بالضبط، هو مدرب لديه شخصية قوية جدا".

وأوضح: "سواء وُقعت عقوبة أم لا، سنخرج ونعلن عن الموقف بكل شفافية".

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ضياء السيد يعلنها 💥🔥: سنناقش غدًا واقعة مصطفى محمد مع المنتخب وسنتخد القرار #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/OnDDF7GgCg — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 17, 2021

وتطرق ضياء السيد لتعيين عصام الحضري كمدرب لحراس مرمى المنتخب: "نسخة الحضري الجديدة كمدرب محترمة جدا".

وتابع: "لقد ذاكر وقام بدراسات وحضر معايشات وخاض تجربة تدريبية، ومع قيمته الأسطورية كحارس أراه جاهزا للمهمة".

وكشف: "كيروش قال له إنه أكثر شخص سيناقشه لأنه كان حارس مرمى أيضا، وعصام تجاوب بشكل كبير معه، سنرى نسخة مميزة من الحضري، أنا مراهن على ذلك".

وتحتل مصر المركز الثاني في مجموعتها بتصفيات المونديال برصيد 4 نقاط خلف ليبيا المتصدرة بست نقاط.

وتلعب مصر أمام ليبيا مرتين في أكتوبر المقبل، اختبار سيكون أول للجهاز الفني الجديد بقيادة كارلوس كيروش.