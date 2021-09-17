ضياء السيد يكشف – رسالة من صلاح.. وخطوة مُنتظرة في أزمة مصطفى محمد

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

كشف ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر عن رسالة تلقاها من محمد صلاح نجم ليفربول اليوم الجمعة.

وبات صلاح قادرا على الحضور إلى مصر في التوقف الدولي المقبل عقب إزالتها من قائمة بريطانيا الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.

وصرّح ضياء عبر أون تايم سبورتس 1: "أول رسالة وصلتني بعد خروج مصر من القائمة الحمراء كانت من صلاح".

وأضاف: "قال لي: الحمد لله يا كابتن، وإن شاء الله تعدي على خير".

وتابع: "كما تواصل مع محمد النني وقال لي إنه قريب من العودة ولديه مباراة في الكأس يوم الأربعاء".

وتحوّل ضياء السيد لمناقشة موقف مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل.

وقال المدرب العام لمنتخب مصر: "لدينا اجتماع غدا وسنناقش موقف مصطفى محمد في حضور أحمد مجاهد".

وتابع: "الواقعة لم تحدث في عهد الجهاز الحالي، وبالتالي يجب أن نرى هل طلب أو وقّع الجهاز الإداري عليه عقوبة أم لا".

وأشار: "سنخبر كيروش بما حدث بالضبط، هو مدرب لديه شخصية قوية جدا".

وأوضح: "سواء وُقعت عقوبة أم لا، سنخرج ونعلن عن الموقف بكل شفافية".

وتطرق ضياء السيد لتعيين عصام الحضري كمدرب لحراس مرمى المنتخب: "نسخة الحضري الجديدة كمدرب محترمة جدا".

وتابع: "لقد ذاكر وقام بدراسات وحضر معايشات وخاض تجربة تدريبية، ومع قيمته الأسطورية كحارس أراه جاهزا للمهمة".

وكشف: "كيروش قال له إنه أكثر شخص سيناقشه لأنه كان حارس مرمى أيضا، وعصام تجاوب بشكل كبير معه، سنرى نسخة مميزة من الحضري، أنا مراهن على ذلك".

وتحتل مصر المركز الثاني في مجموعتها بتصفيات المونديال برصيد 4 نقاط خلف ليبيا المتصدرة بست نقاط.

وتلعب مصر أمام ليبيا مرتين في أكتوبر المقبل، اختبار سيكون أول للجهاز الفني الجديد بقيادة كارلوس كيروش.

مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الستار صبري: سأنضم إلى الجهاز الفني لـ مورينيو في روما 2 دقيقة | أوروبا
حسام أشرف يوضح كواليس قضيته التي تسببت في منع الزمالك من القيد 3 دقيقة | الدوري المصري
الصداقة فوق كل اعتبار.. كرويف يرفض خلافة كومان 14 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب شتوتجارت: مرموش يجيد اللعب في كل مراكز الهجوم 20 دقيقة | المحترفون
وائل جمعة يكشف عن طلب خاص لـ كيروش من جهاز منتخب مصر 25 دقيقة | منتخب مصر
الإتربي: منع الزمالك من القيد في طريقه للحل.. ولو كنا ننظر للانتخابات لما تعاقدنا مع النقاز 31 دقيقة | الدوري المصري
ضياء السيد يكشف – رسالة من صلاح.. وخطوة مُنتظرة في أزمة مصطفى محمد 52 دقيقة | منتخب مصر
قادش يصمد أمام إعصار سيلتا ويحقق فوزا غائبا منذ 1986 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك
قد ينال إعجابك