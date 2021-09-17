قادش يصمد أمام إعصار سيلتا ويحقق فوزا غائبا منذ 1986

فاز قادش على مضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب أبانكا بالايدوس بافتتاح الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

قادش سجّل مرتين بواسطة أنتوني لوزانو وألفونسو إسبينو، قبل أن يسجل سانتي مينا هدف سيلتا فيجو الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع قادش رصيده إلى 5 نقاط في المركز 11 بعد أن حقق انتصاره الأول هذا الموسم.

فيما تجمّد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة وحيدة في المركز 18، إذ لم يعرف طعم الانتصار حتى اللحظة.

ويرجع الفوز الأخير لـ سيلتا إلى الموسم الماضي عندما تغلب على برشلونة في كامب نو يوم 16 مايو.

أمّا قادش فحقق فوزه الأول منذ انتصاره على ويسكا يوم 8 مايو.

وأوقف قادش سلسلته السيئة في ملعب بالايدوس بالدوري الإسباني الممتاز عند 6 هزائم.

وحقق قادش انتصاره الأول في الليجا على ملعب بالايدوس منذ مارس 1986، والثاني عموما.

كما أن قادش هزم سيلتا فيجو لأول مرة منذ مايو 1990.

وتقدّم قادش في النتيجة برأسية الهندوراسي تشوكو لوزانو في الدقيقة 38 بعد عرضية نفذها التشيلي توماس ألكاراز.

لوزانو واصل التألق، فحصل على ركلة جزاء بالدقيقة 43 بعد أن تعرض لعرقلة من خوسيه فونتان مدافع سيلتا.

سالفي سانشيز تقدّم للتنفيذ، وأهدر أمام تصدي الحارس الأرجنتيني ماتياس ديتورو، لكن الأوروجوياني باتشا إسبينو كان موجودا في المكان المناسب ليتابع الكرة في شباك سيلتا محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.

لتكون تلك ثاني ركلة جزاء يتصدى لها ديتورو هذا الموسم بعد أن تصدى لأخرى أمام أوساسونا.

بين الشوطين أجرى إدواردو كوديت مدرب سيلتا 3 تغييرات دفعة واحدة وأرسل كل عناصره الهجومية إلى أرض الملعب.

فدفع بـ نوليتو، وبرايس مينديز، وتياجو جالياردو، بدلا من فونتان، ودينيس سواريز، وفرانكو تشيرفي.

التغييرات تسببت في انقلاب كفة المباراة لتكون في اتجاه مرمى خيريمايس ليديسما حارس قادش بالكامل.

الدقيقة 64 شهدت هدف سيلتا الأول بواسطة مينا الذي تابع التصدي المميز لـ ليديسما لتسديدة إياجو أسباس.

مينا عاد في الدقيقة في الدقيقة 73 وأهدر هدفا مؤكدا بضربة رأسية جاورت المرمى بقليل.

هجمات سيلتا ازدادت شراسة في اللحظات الأخيرة خصوصا عندما سدد أسباس على عارضة قادش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الإثارة تصاعدت عندما أطلق الكولومبي جيسون موريو رأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لكنها ارتدت من العارضة أيضا.