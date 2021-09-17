اسكواش – علي فرج يعود من بعيد أمام الشوربجي ويحافظ على لقب "سي آي بي" مصر المفتوحة

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 22:47

كتب : محمد سمير

علي فرج

فاز المصري علي فرج بلقب CIB مصر المفتوحة للاسكواش، بتغلبه على مواطنه محمد الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل هدفين.

وقلب فرج تأخره بشوطين دون رد إلى فوز مثير بثلاثة أشواط، ليحافظ على لقبه الذي حصده العام الماضي على سفح الأهرامات.

وخسر فرج أول شوطين بنتيجة 6-11 و9-11، قبل أن ينتفض ويفوز بالأشواط التالية 11-2 و11-6 و11-5.

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النهائي الذي فاز به لاعب وادي دجلة استمر 74 دقيقة وكان ختام المنافسات التي أقيمت على أرض مصر.

فرج (29 عاما) المصنف الأول عالميا تغلّب خلال البطولة على الفرنسي جريجوار مارشي، والمصري محمد الشربيني، والمصري مازن هشام، والنيوزيلاندي بول كول.

وحقق فرج انتصاره العاشر في مواجهاته مع الشوربجي في مقابل 13 هزيمة.

علي فرج
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