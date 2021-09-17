إبراهيم عبد الخالق يعلن عبر في الجول الانتقال لـ غزل المحلة "رفقة زميلاي في الإنتاج"

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 22:41

كتب : أحمد شاكر

إبراهيم عبد الخالق - محمد هاني - الأهلي - الإنتاج الحربي

كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب الإنتاج الحربي عن فريقه الجديد للموسم المقبل.

وانضم عبد الخالق إلى نادي غزل المحلة، رفقة لاعبين آخرين.

وقال عبد الخالق في تصريحات لـFilGoal.com: "وقعت مع غزل المحلة لموسمين رفقة زميلاي في الإنتاج الحربي محمد السيد بازوكا، والسيد الشبراوي".

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وأضاف "متفائل بالتواجد مع عودة مدرب كبير ومميز مثل محمد عودة. يعرفني جيدا، وبالتأكيد سعيد للغاية لوجودي في نادي جماهيري باسم وحجم غزل المحلة".

عبد الخالق أتبع "وجدت ترحيبا شديدا هنا وتعامل جيد للغاية من المسئولية بالمحلة، وأريد أن أقدم شيئا لهذا الفريق".

عبد الخالق أتم "غدا الكشف الطبي وسأخوض أول تدريب معهم غد السبت".

إبراهيم عبد الخالق لعب للإنتاج الحربي قبل بداية الموسم الماضي قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ35 عاما شارك في 22 مباراة مع الفريق العسكري خلال الموسم الماضي.

ويملك لاعب الزمالك الأسبق، 4 مباريات دولية رفقة منتخب مصر عام 2013 تحت قيادة شوقي غريب.

في الدوري إبراهيم عبد الخالق الإنتاج الحربي غزل المحلة
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