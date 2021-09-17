اسكواش – نوران جوهر تفوز بـ "سي آي بي" مصر المفتوحة بعد نهائي ملحمي أمام نور الشربيني

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 22:40

كتب : محمد سمير

نوران جوهر

فازت المصرية نوران جوهر ببطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش، بتغلبها مواطنتها نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في نهايتها عندما سنحت 3 فرص متتالية للشربيني لحسم القب، لكن جوهر صمدت.

قبل أن تحسم لاعبة وادي دجلة الشوط الحاسم بنتيجة 12-10 وتحصد اللقب.

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اللاعبة البالغة 23 عاما حققت فوزها الخامس في مسيرتها على نور الشربيني من أصل 19 مواجهة جمعتهما.

لتفقد الشربيني لقبها الذي حصدته في النسخة السابقة لصالح المصنفة الثانية عالميا.

وأقصت جوهر في طريق اللقب: الكندية هولي نوتون، والمصرية ندى عباس، والمصرية هانيا الحمامي، والأمريكية أماندا صبحي.

نوران جوهر
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