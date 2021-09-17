اسكواش – نوران جوهر تفوز بـ "سي آي بي" مصر المفتوحة بعد نهائي ملحمي أمام نور الشربيني

فازت المصرية نوران جوهر ببطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش، بتغلبها مواطنتها نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في نهايتها عندما سنحت 3 فرص متتالية للشربيني لحسم القب، لكن جوهر صمدت.

قبل أن تحسم لاعبة وادي دجلة الشوط الحاسم بنتيجة 12-10 وتحصد اللقب.

🎙️ "@NouranGohar has done it!" She saved THREE championship balls to be crowned the @CIBEgyptianOpen champion 🏆👏#SquashByThePyramids pic.twitter.com/YOfbR7nY8p — PSA World Tour (@PSAWorldTour) September 17, 2021

اللاعبة البالغة 23 عاما حققت فوزها الخامس في مسيرتها على نور الشربيني من أصل 19 مواجهة جمعتهما.

لتفقد الشربيني لقبها الذي حصدته في النسخة السابقة لصالح المصنفة الثانية عالميا.

وأقصت جوهر في طريق اللقب: الكندية هولي نوتون، والمصرية ندى عباس، والمصرية هانيا الحمامي، والأمريكية أماندا صبحي.