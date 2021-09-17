مدرب أنجولا: كيروش قدوتي.. ولعبنا برقم قياسي عالمي من الغيابات أمام مصر

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

انهال البرتغالي بيدرو جونشالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، بالإشادة على مواطنه كارولس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

أنجولا بدأت تصفيات كأس العالم بخسارة خارج ملعبها أمام مصر، قبل أن تسقط في لواندا أمام ليبيا ويتعقد موقفا أكثر.

وصرّح جونشالفيس عبر أون تايم سبورتس 2: "بكل صراحة لم نكن مرشحين للتأهل منذ بداية المجموعات، كما أننا واجهنا صعوبات كبيرة في أول جولتين بغياب 15 لاعبا، هذا رقم قياسي عالمي".

وأضاف: "رغم ذلك استطعنا أن نؤدي جيدا أمام مصر وليبيا، لكن النتائج لم تكن عادلة ولم تعكس ما حدث في المباراتين".

وأكمل: "كيروش مدرب لديه خبرة كبيرة على مستوى المنتخبات، هو إضافة كبيرة لـ مصر، بالنسبة لي أعتبره مثل أعلى منذ أن دخلت عالم التدريب، جيلنا بأكمله يتطلع إلى كيروش وإنجازاته مثلما الحال مع فيريرا وفينجادا".

وأشار: "مصر منتخب قوي جماعيا، صلاح والنني لم يشاركا أمامنا، لكن أفشة لعب أمامنا بمستوى كبير".

وتحوّل للدفاع عن جيرالدو لاعب الأهلي السابق: "ليس من عقد مقارنة بين جيرالدو مع جيلبرتو وفلافيو، لأن الظروف وقتها كانت مختلفة والاستثمار في كرة الأنجولية كان أكبر".

وأوضح: "جيرالدو وبابل لاعبان مختلفان لديهما إبداع وقادران على خلق التوازن لفريقهما ومساعدته في الخروج بالهجمة والحفاظ على توازنه".

وأتم: "الدوري المصري من أقوى الدوريات الإفريقية، ونادٍ مثل الأهلي شارك في كأس العالم للأندية، وبالتالي سيكون مفيدا للاعبين الأنجوليين التواجد فيه".

وتلعب أنجولا أمام الجابون ذهابا وإيابا في توقف أكتوبر المقبل للحفاظ على حظوظها في الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

كيروش مصر منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاراجر: رونالدو لن يجعل يونايتد يفوز بالألقاب.. هذه آثاره الجانبية 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدف رائع من رافينيا.. نيوكاسل يتعادل مع ليدز في افتتاح الجولة الخامسة 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش – علي فرج يعود من بعيد أمام الشوربجي ويحافظ على لقب "سي آي بي" مصر المفتوحة 31 دقيقة | رياضات أخرى
إبراهيم عبد الخالق يعلن عبر في الجول الانتقال لـ غزل المحلة "رفقة زميلاي في الإنتاج" 36 دقيقة | ميركاتو
اسكواش – نوران جوهر تفوز بـ "سي آي بي" مصر المفتوحة بعد نهائي ملحمي أمام نور الشربيني 37 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب أنجولا: كيروش قدوتي.. ولعبنا برقم قياسي عالمي من الغيابات أمام مصر 55 دقيقة | منتخب مصر
عمرو الحلواني يكشف عن 3 عروض يفاضل بينها من الدوري المصري 58 دقيقة | ميركاتو
عمر بسام يعلن عبر في الجول الانتقال إلى المقاولون العرب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك
قد ينال إعجابك