مدرب أنجولا: كيروش قدوتي.. ولعبنا برقم قياسي عالمي من الغيابات أمام مصر

انهال البرتغالي بيدرو جونشالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، بالإشادة على مواطنه كارولس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

أنجولا بدأت تصفيات كأس العالم بخسارة خارج ملعبها أمام مصر، قبل أن تسقط في لواندا أمام ليبيا ويتعقد موقفا أكثر.

وصرّح جونشالفيس عبر أون تايم سبورتس 2: "بكل صراحة لم نكن مرشحين للتأهل منذ بداية المجموعات، كما أننا واجهنا صعوبات كبيرة في أول جولتين بغياب 15 لاعبا، هذا رقم قياسي عالمي".

وأضاف: "رغم ذلك استطعنا أن نؤدي جيدا أمام مصر وليبيا، لكن النتائج لم تكن عادلة ولم تعكس ما حدث في المباراتين".

وأكمل: "كيروش مدرب لديه خبرة كبيرة على مستوى المنتخبات، هو إضافة كبيرة لـ مصر، بالنسبة لي أعتبره مثل أعلى منذ أن دخلت عالم التدريب، جيلنا بأكمله يتطلع إلى كيروش وإنجازاته مثلما الحال مع فيريرا وفينجادا".

وأشار: "مصر منتخب قوي جماعيا، صلاح والنني لم يشاركا أمامنا، لكن أفشة لعب أمامنا بمستوى كبير".

وتحوّل للدفاع عن جيرالدو لاعب الأهلي السابق: "ليس من عقد مقارنة بين جيرالدو مع جيلبرتو وفلافيو، لأن الظروف وقتها كانت مختلفة والاستثمار في كرة الأنجولية كان أكبر".

وأوضح: "جيرالدو وبابل لاعبان مختلفان لديهما إبداع وقادران على خلق التوازن لفريقهما ومساعدته في الخروج بالهجمة والحفاظ على توازنه".

وأتم: "الدوري المصري من أقوى الدوريات الإفريقية، ونادٍ مثل الأهلي شارك في كأس العالم للأندية، وبالتالي سيكون مفيدا للاعبين الأنجوليين التواجد فيه".

وتلعب أنجولا أمام الجابون ذهابا وإيابا في توقف أكتوبر المقبل للحفاظ على حظوظها في الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.