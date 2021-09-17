عمرو الحلواني يكشف عن 3 عروض يفاضل بينها من الدوري المصري

كشف عمرو الحلواني الظهير الأيسر المخضرم عن ثلاثة عروض يمتلكها، ويفاضل بينها للانضمام إلى أحدهم.

وقال الحلواني في تصريحات لـFilGoal.com: "أملك ثلاثة عروض من الدوري المصري، وأحدد مصيري خلال أيام".

وأضاف "الإسماعيلي، وسيراميكا كليوباترا، والاتحاد السكندري تحدثوا معي من أجل الانضمام لهم. خلال أيام قليلة سأحدد مصيري".

الحلواني لعب الموسم الماضي رفقة نادي أسوان، والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية المصري.

صاحب الـ36 عاما خاض 36 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 12 آخرين.

وستكون المحطة المقبلة هي الخامسة لـ الحلواني في الدوري المصري تاريخيا.

الحلواني بدأ مسيرته مع الأهلي عام 2006، قبل أن يحترف في الدوري اليوناني 4 سنوات، ويعود إلى مصر عام 2010 عبر بوابة إنبي.

وبعد 9 سنوات بقميص الفريق البترولي، انتقل الحلواني عام 2019 إلى حرس الحدود، ومنه إلى أسوان بالموسم الماضي.