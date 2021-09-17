عمرو الحلواني يكشف عن 3 عروض يفاضل بينها من الدوري المصري

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 22:20

كتب : أحمد شاكر

أسوان - طلائع الجيش

كشف عمرو الحلواني الظهير الأيسر المخضرم عن ثلاثة عروض يمتلكها، ويفاضل بينها للانضمام إلى أحدهم.

وقال الحلواني في تصريحات لـFilGoal.com: "أملك ثلاثة عروض من الدوري المصري، وأحدد مصيري خلال أيام".

وأضاف "الإسماعيلي، وسيراميكا كليوباترا، والاتحاد السكندري تحدثوا معي من أجل الانضمام لهم. خلال أيام قليلة سأحدد مصيري".

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الحلواني لعب الموسم الماضي رفقة نادي أسوان، والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية المصري.

صاحب الـ36 عاما خاض 36 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 12 آخرين.

وستكون المحطة المقبلة هي الخامسة لـ الحلواني في الدوري المصري تاريخيا.

الحلواني بدأ مسيرته مع الأهلي عام 2006، قبل أن يحترف في الدوري اليوناني 4 سنوات، ويعود إلى مصر عام 2010 عبر بوابة إنبي.

وبعد 9 سنوات بقميص الفريق البترولي، انتقل الحلواني عام 2019 إلى حرس الحدود، ومنه إلى أسوان بالموسم الماضي.

في الدوري عمرو الحلواني أسوان الاتحاد السكندري الإسماعيلي
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