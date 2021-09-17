عمر بسام يعلن عبر في الجول الانتقال إلى المقاولون العرب

سيكون عمر بسام على موعد مع محطة جديدة له في الدوري المصري بالموسم المقبل.

وأعلن عمر بسام عبر FilGoal.com فسخ تعاقده مع إنبي، والانتقال لفريق المقاولون العرب.

وقال بسام في تصريحات لـFilGoal.com: "فسخت تعاقدي مع إنبي بالتراضي. وسأوقع غدا مع المقاولون العرب لثلاثة مواسم".

وأضاف "لا أشارك مع إنبي وطلبت من عبد الناصر محمد مدير الكرة أن أرحل".

بسام واصل "بالفعل تحدث مع حلمي طولان مدرب الفريق وسهل كل الأمور. أريد استعادة نفسي مرة أخرى، وأن أشارك من جديد".

وأتم "تنازلت عن مستحقاتي مع إنبي من أجل الرحيل، وسأوقع غدا للمقاولون العرب ثلاثة مواسم، على أن أخوض أول مران عقب التوقيع مباشرة"

عمر بسام انضم إلى إنبي قبل عام قادما من مصر للمقاصة.

صاحب الـ27 عاما لم يلعب إلا 4 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، وبمجموع دقائق 72 دقيقة بين الدوري وكأس مصر.