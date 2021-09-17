بعد 3 أيام من خروجه.. بيليه يعود للعناية المركزة مجددا

نُقل إدسون أرانتس دو ناسيمينتو "بيليه" أسطورة كرة القدم البرازيلية، إلى العناية المُركزة اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة ESPN Brasil أن بيليه نُقل إلى مستشفى ألبيرت آينشتاين في مدينة ساو باولو، ليخضع للعناية الفائقة.

يأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من مغادرة بيليه العناية المركزة على إثر خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون.

وأجرى بيليه الجراحة يوم 6 سبتمبر الماضي، ولم يغادر العناية المركزة حتى يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر بيليه بعدها رسالة شكر عبر حسابه في إنستجرام، عبّر خلالها عن امتنانه لكل رسائل الحب والدعم التي وصلته خلال الفترة الماضية.

بيليه (80 عاما) عانى من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة دفعته لاستعمال كرسي متحرك من أجل التنقل في بعض الأحيان.

ويعد بيليه اللاعب الأكثر تتويجا بلقب كأس العالم على مر التاريخ، إذ فاز به 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970.