خبر في الجول – نادي فيوتشر يضم هداف الدوري الغاني

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 21:43

كتب : أحمد الخولي

دياويسي تايلور لاعب فيوتشر الجديد

واصل نادي فيوتشر الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، تعاقداته القوية للموسم المقبل بضم هداف الدوري الغاني.

وعلم FilGoal.com إن نادي فيوتشر تعاقد مع دياويسي تايلور المهاجم الغاني، قادما من فريق كاريلا يونايتد الغاني.

دياويسي تايلور حاز على جائزة هداف الدوري الغاني عن الموسم الماضي برصيد 18 هدفا، سجلهم في 31 مباراة خاضها.

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صاحب الـ21 عاما سبق وانضم أيضا لمنتخب غانا تحت 23 سنة في فترات سابقة.

ويعد تايلور هو الأجنبي الخامس حاليا في قائمة فيوتشر للموسم المقبل، بجانب جوزيف نجويم الظهير الأيسر الكاميروني، وأيمن الصفاقسي الجناح الأيمن التونسي، وإيمانويل أودوي المهاجم الغاني، وجون آفيري المهاجم الكيني.

وتعد الصفقة هي الـ14 لكتيبة علي ماهر استعدادا للموسم المقبل بعد ضم محمود عبد الرحيم "جنش" من الزمالك معارا، وسعد سمير، وفارس طارق، وكريم وليد "نيدفيد"، ومصطفى البدري معارين من الأهلي، وأحمد عاطف معارا من وادي دجلة، بجانب ضم محمود مرعي من وادي دجلة، ومحمود رزق، ومحمود شعبان من الاتحاد السكندري، وجوزيف نجويم من الجونة، وطارق طه، ومحمد فاروق من بيراميدز، وأيمن الصفاقسي من النجم الساحلي.

في الدوري نادي فيوتشر دياويسي تايلور
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