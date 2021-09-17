الإسماعيلي لـ في الجول: سنعد لائحة جديدة للفريق

كشف محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالإسماعيلي عن الاتجاه لإعداد لائحة جديدة للفريق.

وقال أبو جريشة في تصريحات لـFilGoal.com: "لابد من تغير اللائحة الحالية حتى تأتي لائحة جديدة تهدف إلى فرض النظام داخل الفريق".

وأضاف "نريد لائحة تعمل على توفير الحقوق لكل الأطراف. النادي واللاعب".

أبو جريشة استمر "القائمة سيتم دراستها داخل الفريق بين كل الأطراف المسؤولة، للوصول إلى أفضل البنود التي نحقق من خلالها أهدافنا".

وأتم "اللائحة ستحدد مسئوليات كل الأطراف ومن المسئول عن تنفيذ بنودها".

كان الإسماعيلي قد أعلن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق، خلفا لـ إيهاب جلال الذي انتقل لتدريب بيراميدز بعد نهاية تعاقده مع الإسماعيلي.