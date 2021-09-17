أنباء رائعة لـ صلاح والنني.. إزالة مصر من قائمة إنجلترا الحمراء لفيروس كورونا

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 19:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عبر موقعها الرسمي، عن إزالة مصر من القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

وذكرت بريطانيا في آخر تحديث لها أن مصر ستغادر القائمة بداية من الرابعة فجر الأربعاء 22 سبتمبر المقبل.

وبالتالي، وعلى المستوى الرياضي، سيكون منتخب مصر قادرًا على استدعاء لاعبيه المحترفين في إنجلترا خلال توقف أكتوبر الدولي المقبل.

وتلعب مصر مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم يوم 6 و10 أكتوبر أمام ليبيا.

ولم تدخل ليبيا القائمة الحمراء في آخر تحديث وبالتالي لن تكون مواجهة الإياب في الجولة الرابعة مشكلة أيضا للمصريين.

وتسببت القائمة الحمراء في فوضى كروية كبرى مطلع الشهر الجاري، وأثرت على منتخب مصر، إذ حرمته من خدمات الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، أمام أنجولا في الجولة الأولى بالقاهرة.

لاحقا التحق صلاح ببعثة مصر في الجابون مباشرةً على متن طائرة خاصة، وكان مُنتظرًا أن يرافقه النني، إلا أن الأخير أصيب في تدريبات فريقه أرسنال ولم يسافر لخوض المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وأعقبها رحيل حسام البدري عن قيادة الفراعنة.

وتنص القواعد على خضوع الأفراد القادمين من دول القائمة الحمراء إلى المملكة المتحدة لحجر صحي إجباري، مما تسبب في تمسُك الأندية بلاعبيها خلال التوقف الدولي الماضي.

وشهد التحديث إزالة 7 دول أخرى من القائمة الحمراء، هي: تركيا، وبنجلادش، وكينيا، وجزر المالديف، وعُمان، وباكستان، وسريلانكا.

وبالتالي تظل دول أمريكا الجنوبية في القائمة، وهي: الأرجنتين، والبرازيل، وبوليفيا، وتشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، وباراجواي، وبيرو، أوروجواي.

محمد صلاح
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