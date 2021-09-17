رايولا: عودة بوجبا إلى يوفنتوس ممكنة ولكن..

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 18:51

كتب : أحمد أباظة

بول بوجبا وروبن نيفيز

أقر مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير بإمكانية عودة بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس، ولكنه ترك هذه المسألة معلقة على خطط النادي الإيطالي نفسه.

وينتهي عقد بوجبا بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه يحق له التوقيع مجانا بصورة مبدئية لأي فريق في يناير، على أن ينضم إلى صفوفه في الموسم التالي.

وقال رايولا في تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "بول بوجبا ينتهي عقده في يونيو، ولذلك سنتحدث مع مان يونايتد ونرى ما سيحدث".

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وأضاف "بول لا يزال يحب تورينو. هناك فرصة لعودة بوجبا إلى يوفنتوس، هذا صحيح، ولكنه أيضا يعتمد على خطط يوفنتوس".

ويحتفظ النجم الفرنسي بعلاقة جيدة مع النادي والعديد من الزملاء القدامى، وهو ما يرجع للفترة التي قضاها في النادي بين عامي 2012 و2016.

انضم بوجبا للمرة الأولى إلى يوفي في صيف 2012 بصفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد بنهاية عقده، وهو السيناريو المحتمل تكراره، حيث عاد إلى الشياطين الحمر مقابل 105 مليون يورو، تزامنا مع تولي البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.

ويملك رايولا أيضا علاقات مميزة مع إدارة يوفنتوس التي تعاقدت مؤخرا مع وكيله مويس كين من إيفرتون هذا الصيف، كما يمثل المدافع ماتيس دي ليخت بين صفوف السيدة العجوز.

المشكلة الأكبر بحسب الصحافة الإيطالية هي سعي البيانكونيري لتخفيض فاتورة رواتبه، ولذلك لا يملك النادي الاستعداد لعرض أكثر من 10 مليون يورو كراتب سنوي بعد خصم الضرائب لأي لاعب جديد.

يذكر أن يوفنتوس ليس الوحيد على لائحة المهتمين بضم بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، حيث يوجد باريس سان جيرمان وريال مدريد أيضا.

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