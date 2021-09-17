باريس سان جيرمان يواجه مزيجا من الهلال والنصر في الرياض مطلع 2022

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خوض باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة ودية في العاصمة الرياض مطلع العام المقبل.

وذكرت الهيئة أن سان جيرمان يواجه فريقا مزيجا من نجوم فريقي الهلال والنصر بالأسبوع الثالث من شهر يناير 2022 بكأس الرياض.

#RiyadhSeason bringing you for the first time ever Al Hilal & AlNassr superstars Vs. PSG to face-off for the Riyadh Season Cup in January 2022 Imagine more! 🇸🇦⚽️🔥https://t.co/1wlTdaGlMb@PSG_inside@Alhilal_FC @AlNassrFC pic.twitter.com/FySDX5S1N6 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) September 17, 2021

وتقام المباراة ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يشمل أكثر من 500 حدث ترفيهي.

وكشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه في تويتر أن سان جيرمان يحضر للمباراة بكامل نجومه.

عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض 🔥⚽️🇸🇦 ترقبوها في يناير القادم#سان_جيرمان_في_موسم_الرياض@PSG_inside@Alhilal_FC @AlNassrFC pic.twitter.com/L854h2WrJR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2021

ويخوض باريس سان جيرمان أولى مبارياته الرسمية في شهر يناير أمام أوليمبيك ليون يوم 9 يناير، ثم يواجه بريست يوم 16، ووفقا لبيان هيئة الترفيه فإن مباراة كأس الرياض قد تُلعَب بعد هذه المواجهة.

واستضافت السعودية في السنوات الأخيرة العديد من الأحداث الكروية المهمة، وعلى رأسها كأس السوبر الإسباني 2020 بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا.

كما استقبلت مباراة سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل في نوفمبر 2019.