باريس سان جيرمان يواجه مزيجا من الهلال والنصر في الرياض مطلع 2022

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 18:44

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - الهلال - النصر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خوض باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة ودية في العاصمة الرياض مطلع العام المقبل.

وذكرت الهيئة أن سان جيرمان يواجه فريقا مزيجا من نجوم فريقي الهلال والنصر بالأسبوع الثالث من شهر يناير 2022 بكأس الرياض.

وتقام المباراة ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يشمل أكثر من 500 حدث ترفيهي.

وكشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه في تويتر أن سان جيرمان يحضر للمباراة بكامل نجومه.

ويخوض باريس سان جيرمان أولى مبارياته الرسمية في شهر يناير أمام أوليمبيك ليون يوم 9 يناير، ثم يواجه بريست يوم 16، ووفقا لبيان هيئة الترفيه فإن مباراة كأس الرياض قد تُلعَب بعد هذه المواجهة.

واستضافت السعودية في السنوات الأخيرة العديد من الأحداث الكروية المهمة، وعلى رأسها كأس السوبر الإسباني 2020 بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا.

كما استقبلت مباراة سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل في نوفمبر 2019.

باريس سان جيرمان
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