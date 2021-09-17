الحرب تستمر.. ريال مدريد وبرشلونة وبلباو يتظلمون على اتفاق CVC مع لاليجا

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز - جوان لابورتا

أعلن أندية برشلونة، وريال مدريد، وأتليتك بلباو، التقدُم بتظلم ضد الاتفاق الذي أبرمته رابطة الدوري الإسباني مؤسسة CVC الاستثمارية.

ويأتي تظلُم الأندية الثلاثة كرد فعل على التصويت بالموافقة على الاتفاق الذي تم خلال الجمعية العمومية لـ لاليجا يوم 12 أغسطس الماضي.

وذكر البيان المشترك أن ذلك الاتفاق المبرم يعارض المرسوم الملكي للقانون الإسباني رقم 5 لعام 2015.

ووصف البيان ذلك الإجراء بأنه تم بشكل غير مُنظّم دون احترام للقواعد، وبالحد الأدنى من الضمانات المطلوبة خصوصا مع عملية بهذه الأهمية والمدة الطويلة.

وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا قد وافقت جميعا على تفعيل الاتفاق، باستثناء الثلاثي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتك بلباو، بالإضافة إلى ريال أوفييدو نادي القسم الثاني.

ويشمل الاتفاق على استثمار مبلغ 2,7 مليار يورو تحصل عليها أندية الدوري الإسباني مقابل 11% من الحقوق السمعية البصرية لمبارياتها على مدار الخمسين عامًا المقبلة.

وذكر خابيير تيباس رئيس رابطة الليجا أن الاتفاق سيسمح للأندية الإسبانية بتحسين بنيتها التحتية وتنفيذ المشروعات.

ولم يحظ الاتفاق برفض من الأندية الثلاثة الأكثر تتويجا بالألقاب المحلية فحسب، وإنما بمعارضة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم أيضا.

ووصف بيان من الاتحاد الإسباني في وقتٍ سابق العملية بـ "غير القانونية" و"المروعة".

كما كشف تيباس في وقتٍ لاحق بعد إقرار الاتفاق أنه أفصح عنه لـ جوان لابورتا رئيس برشلونة في اجتماع مغلق قبل الإعلان عنه، محاولًا إقناعه بالموافقة عليه ليتمكّن من الاحتفاظ بنجمه ليونيل ميسي، خطوة رفضها لابورتا في نهاية المطاف.

في إسبانيا ريال مدريد برشلونة
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