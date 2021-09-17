مران الزمالك – انتظام النقاز وإمام عاشور وأبو جبل.. وجلسة بين كارتيرون واللاعبين

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 18:16

كتب : إبراهيم رمضان

حمدي النقاز - الزمالك

انتظم حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك الجديد في تدريبات فريقه لأول مرة، فيما خاض لاعبو الفريق مرانا قويا اليوم الجمعة.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وتواجد النقاز في المران لأول مرة بعد عودته للفريق، إذ حرص لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الترحيب باللاعب.

تواجد أيضا إمام عاشور لاعب الفريق في المران بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.

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وخاض لاعبو الفريق مجموعة من الإطالات والتدريبات البدنية في مجمع الصالات بالنادي خلال المران مساء اليوم الجمعة.

وحرص فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني على الإشراف على هذه الفقرة، والتي جاءت عبارة عن استشفاء وفك عضلات وإطالات.

من جهة أخرى، حرص باتريس كارتيرون على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الجمعة بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وجاءت الجلسة للحديث في بعض الأمور الخاصة بالفترة المقبلة وأهميتها، كما تناولت الجلسة الحديث في بعض الأمور الفنية التي ينوي الجهاز الفني تنفيذها استعدادا للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين بالتركيز وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات، وعقب ذلك انطلق المران.

وأخيرا، شارك محمد أبو جبل حارس الفريق بالتدريبات بعد أن حصل على راحة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال اليومين السابقين بعد حصوله على لقاح كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

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