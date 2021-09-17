كينجسلي كومان يخضع لـ جراحة "بسيطة" في القلب

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن خضوع لاعبه كينجسلي كومان لعملية "بسيطة" في عضلة القلب.

وأشار بايرن أن الجناح الدولي الفرنسي خضع للجراحة أمس الخميس، وبالتالي يغيب عن المباراة المقبلة في الدوري الألماني أمام بوخوم غدا السبت.

وصرّح يوليان ناجلزمان المدير الفني لـ بايرن خلال المؤتمر الصحفي: "لقد عانى من عدم انتظام بسيط في ضربات القلب، عدم انتظام لا يُذكَر. أخضعناه لفحص قلبي طويل، ثم قررنا خضوعه للجراحة".

وتابع: "إنه في أتم عافية، لكن لديه ألم بسيط في السمانة جراء الجراحة لأن يوجد وريد يمر من هناك، وبمجرد أن يتعافى الجرح سيكون قادرا على بدء فترة التأهيل".

وأتم: "سيحتاج بعدها 10 أيام أو أسبوعين على الأكثر حتى يعود للتدريب الجماعي بشكل طبيعي، الأمر أقل دراما مما يبدو عليه".

Kingsley #Coman is unavailable for Saturday's Bundesliga home match against VfL Bochum after he underwent a minor heart operation on Thursday. More info: https://t.co/Y4B99ic8dM — FC Bayern English (@FCBayernEN) September 17, 2021

كومان (25 عاما) خاض 4 مباريات مع بايرن ميونيخ، وشارك بديلا لـ 8 دقائق أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

ومن المنتظر أن يغيب كومان عن منتخب بلاده فرنسا في التوقف الدولي المقبل، إذ يعود للملاعب بشكل كامل بعده وفقا لصحيفة "كيكر" الألمانية.

ويلعب كومان في صفوف بايرن منذ 2015، وسجّل معه 41 هدفا في 204 مباراة، أغلاهم ذلك الذي هز به شباك فريقه السابق باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.