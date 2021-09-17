مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة صفقة تبادل عبد الغني بـ أحمد أيمن منصور

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 17:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عبد الغني - الزمالك

كشف مصدر من الزمالك، حقيقة المفاوضات بينهم وبين بيراميدز لمبادلة محمد عبد الغني مدافع الفريق بـ أحمد أيمن منصور.

وقال المصدر المسؤول لـFilGoal.com: "ما يقال عن أننا أتممنا الاتفاق مع بيراميدز بمبادلة محمد عبد الغني بـ أحمد أيمن منصور غير حقيقي تماما".

وأضاف "المفاوضات متوقفة أساسا منذ فترة. كان هدفنا الأساسي هو دعم الفريق بصفقات قوية من بيراميدز، وليس التفريط بالعناصر الأساسية".

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وأتم "ربما تعود المفاوضات خلال الفترة المقبلة ويجد جديد، لكن حتى الآن لا يوجد أمر يذكر".

الزمالك توج بطلا للدوري المصري خلال الموسم المنقضي، وللمرة الـ13 في تاريخه.

بطولة كان محمد عبد الفني أحد العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك لحسمها.

في المقابل، أنهى بيراميدز المسابقة في المركز الثالث، ليضمن المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

في الدوري الزمالك أحمد أيمن منصور محمد عبد الغني
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