علي غزال يعلن الرحيل عن سموحة

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 17:14

كتب : عمر خالد

علي غزال - مصر

أعلن على غزال لاعب وسط سموحة انتهاء تعاقده مع النادي وأنه لن يكون ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

علي غزال

النادي : سموحة

سموحة

وقال غزال عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الحمد لله سنة غريبة جدا في مشواري حتى الآن لكن أحمد الله على كل شيء حدث بها ومررت بها".

وأضاف "أنهيت تعاقدي مع نادي سموحة. اتمنى لهم التوفيق واسأل الله التوفيق فيما هو قادم".

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يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما انضم لصفوف سموحة فى فترة الانتقالات الصيفية السابقة قادما من نادي لاريسا اليونانى، فى صفقة انتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق 8 مباريات بمعدل 355 دقيقة.

كما أنهى سموحة ترتيبه في الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

علي غزال سموحة الدوري المصري الممتاز
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