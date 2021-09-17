علي غزال يعلن الرحيل عن سموحة

أعلن على غزال لاعب وسط سموحة انتهاء تعاقده مع النادي وأنه لن يكون ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

علي غزال النادي : سموحة سموحة

وقال غزال عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الحمد لله سنة غريبة جدا في مشواري حتى الآن لكن أحمد الله على كل شيء حدث بها ومررت بها".

وأضاف "أنهيت تعاقدي مع نادي سموحة. اتمنى لهم التوفيق واسأل الله التوفيق فيما هو قادم".

الحمد لله سنة غريبة جدا في مشواري حتى الان لكن ب احمِد ربنا على كل حاجة حصلت فيها و مررت بها🙏🏾 انهيت تعاقدي مع نادي سموحة اتمنا لهم التوفيق واسأل الله التوفيق فيما هو قادم🤲🏾❤️ — Aly Ghazal علي غزال (@AlyGhazal) September 17, 2021

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما انضم لصفوف سموحة فى فترة الانتقالات الصيفية السابقة قادما من نادي لاريسا اليونانى، فى صفقة انتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق 8 مباريات بمعدل 355 دقيقة.

كما أنهى سموحة ترتيبه في الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.