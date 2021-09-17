الأهلي يضم لاعب دسوق لفريق الشباب

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 15:35

كتب : أحمد الخولي

حمدي موسى - الأهلي

أعلن عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي عن ضم ناديه لحمدي موسى قادما من دسوق.

وقال عمرو أنور لـFilGoal.com: "شاهدت اللاعب في مباريات سابقة فحاز على إعجابي".

واستدرك "لكنني فضلت أن يخضع اللاعب لاختبارات عملية قبل التعاقد وخاض معنا بعض المباريات الودية وشارك في المران وهو ما جعلني أتأكد من صحة رأيي فيه".

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وأتم "نتوقع أن يكون حمدي إضافة قوية لنا".

ويستطيع حمدي موسى المولود سنة 2002 اللعب كظهير أيسر وقلب دفاع ولاعب خط وسط كذلك".

حمدي موسى الأهلي
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