تقرير: برشلونة يبحث عن بدائل كومان.. ومدرب بلجيكا أبرز المرشحين

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 15:08

كتب : عمر خالد

بايرن - برشلونة - كومان

يبدو أن خسارة برشلونة أمام بايرن ميونdخ الألماني في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشيء، لها وقع كبير على إدارة برشلونة الحالية، وتريد تغيير في الإدارة الفنية، في أقرب وقت ممكن.

ذكرت وكالة ESPN أن برشلونة يبحث عن الحلول والبدائل لرونالد كومان المدير الفني الهولندي، وتعين مدرب يكون قادر على إدارة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف تقرير الوكالة الإسبانية أنه في حال إقالة كومان فإن جوردي كرويف يريد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا خلفا له.

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وأشار التقرير إلى أن شابي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق والمدير الفني لنادي السد القطري، أيضا خيار آخر في حال إقالة كومان، حيث أن اليخاندرو اتشفيفاريا،صهر لابورتا السابق، حيث يعتبر شخصية مؤثرة في النادي يُراهن على خيار تشافي.

واكد التقرير أن لابورتا لا يريد إتخاذ قرار متسرع، حيث أنه لم يسبق له طرد أي مدرب في منتصف الموسم من قبل، بالإضافة إلى أن المال لا يعد عقبة بعد الأن من أجل التخلي عن كومان.

واختتمت ESPN تقريرها بأن نتيجة بايرن أدت إلى توتر أعضاء مجلس إدارة برشلونة، لكن جوردي كرويف قام بتهدئة الأمور وتقديم بعض المقترحات المختلفة.

برشلونة رونالد كومان خوان لابورتا
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