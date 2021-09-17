منسي لـ في الجول: حضور الجماهير لـ بطولة الأهرامات أبهر الجميع.. وأضع عمرو دياب كنموذج للنجاح

أعرب عمرو منسي رئيس شركة "I-Events" المنظمة لبطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش المقامة أمام الأهرامات عن سعادته بنجاح البطولة للموسم الثالث على التوالي.

وكشف منسي عن بحثه دائما على تطوير أفكاره من خلال إقامة نفس الحدث عند إقامة بطولتي الجونة والأهرامات واتخاذه المطرب عمرو دياب نموذجا للنجاح.

وقال منسي لـ FilGoal.com على هامش إقامة البطولة أمام الأهرامات "عندما تفعل نفس الشيء لفترة طويلة أحيانا تجد أن أفكارك قد توقفت لكن عندما تمتلك الشغف دائما ما تبحث عن تطوير الأمر سواء كان من خلالي أو فريق شاب لاستحداث أفكار أخرى حتى تحدث تغيرات على البطولة المقامة كل عام".

وتابع "أما بالنسبة للتنظيم فالحمد لله اكتسبنا الثقة بعد تنظيم الحدث للمرة الثالثة على التوالي، في تلك اللحظة تحصل على ثقة المتابعين والجهات المسؤولة مما يسهل الأمر عليك، ويجعلنا نبحث عن تقديم الخدمات بشكل أفضل".

وكشف عمرو منسي "أي شخص ناجح أيا كان المجال من الممكن أن يشعر (بالزهق) بعد فترة، أقول لنفسي أنني محظوظ أن أحد أعز أصدقائي هو عمرو دياب الذي أتعلم منه حبه لعمله وعدم الاستكفاء بالنجاح".

وأضاف "عمرو دياب أراه دائما يطور من نفسه وعمله من أجل أن يستمر كرقم 1 ولا يكفيه نجاحه ويبحث عن أشياء جديدة دائما للتطوير، دائما ما أراه النموذج العملي للنجاح وأدرس ما يفعله لتطبيقه في عملي".

وبالحديث عن إمكانية تنظيم رياضات أخرى أوضح "بخلاف الاسكواش قمنا بتنظيم عدد من بطولات البادل تنس، نعمل حاليا على مشروع رياضي كبير جدا لا أريد إعلان تفاصيله حاليا حتى ننتهي من الاتفاق عليه".

وتابع "سنبدأ المشروع الرياضي محليا وخلال سنوات قليلة سننقله للجانب الدولي، نعمل على مشروعين في الرياضة حاليا لكن أعتقد تفاصيله لن تكون قبل انطلاق العام الجديد".

وشدد منسي "نبحث استغلال نجاح بطولة الاسكواش أمام الأهرامات إلى إقامتها في أماكن سياحية أخرى، كنا نبحث الأمر مع الأقصر حتى لو كانت بطولة استعراضية، مصر تتحمل بطولة ثالثة كبرى بخلاف الأهرامات والجونة ولكن سندرس الأمر".

وواصل "لم تستسلم مصر بعد فترة جائحة كورونا وأقيمت البطولات الكبرى بعد تخوف بعض الدول وهو ما جعلهم يفكرون في عودة المنافسات لما رأوه من نجاح في التنظيم وإقامة بطولات دون حالات كورونا بسبب تطبيق نظام جيد".

واختتم منسي تصريحاته "دائما ما نبحث عن التطور، الجماهير تحضر بكثافة في الأدوار النهائية فبحثنا عما يعوقهم في مباريات الأدوار الأولى فوفرنا وسيلة مواصلات مجانية تنقلهم ذهابا وإيابا وهو ما سهل الأمر عليهم وشاهدنا حضور كبير أبهر الجميع بما فيهم الاتحاد الدولي".