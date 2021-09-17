من هو كيروش؟ نظرة على مسيرة مدرب منتخب مصر وأبرز ما يميز أسلوبه

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 10:58

كتب : أحمد يماني

المؤتمر الصحفي لتقديم كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

من هو كارلوس كيروش؟ ما هي أبرز سمات أسلوبه التدريبي؟ ما هو الفارق بينه وبين هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

هنا نُلقي نظرة سريعة على المدرب البرتغالي الذي تولى مهمة تدريب الفراعنة خلفا لحسام البدري.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا في 9 و12 من شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أخبار متعلقة
ناشئ الزمالك يعلن عبر في الجول انتقاله إلى سموحة: بوابتي لمنتخب مصر مصدر قانوني بالزمالك لـ في الجول: إيقاف فيفا عن قيد الصفقات وليس القائمة الأولية حوار– حسين لبيب يتحدث عن هدم الزمالك من رموزه.. مشكلة بنشرقي وعودة النقاز و"لوي الذراع"

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة بست نقاط مقابل أربع نقاط لمصر التي تحتل المركز الثاني.

كيروش مصر منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
من هو كيروش؟ نظرة على مسيرة مدرب منتخب مصر وأبرز ما يميز أسلوبه 13 دقيقة | منتخب مصر
ناشئ الزمالك يعلن عبر في الجول انتقاله إلى سموحة: بوابتي لمنتخب مصر 26 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 17-9-2021 والقنوات الناقلة.. جولة أوروبية جديدة 46 دقيقة | أوروبا
مصدر قانوني بالزمالك لـ في الجول: إيقاف فيفا عن قيد الصفقات وليس القائمة الأولية 10 ساعة | الدوري المصري
حوار– حسين لبيب يتحدث عن هدم الزمالك من رموزه.. مشكلة بنشرقي وعودة النقاز و"لوي الذراع" 10 ساعة | الدوري المصري
فاروق جعفر: فوجئنا باستقالة أسامة نبيه.. ظروف الزمالك المادية صعبة 10 ساعة | الدوري المصري
مورينيو بعد خماسية صوفيا: لست راضيا عن الأداء.. لم نستحق النتيجة 10 ساعة | أوروبا
ردا على مطالبته بزيادة الحضور.. رابطة سيتي لـ جوارديولا: التزم بالتدريب 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 الأهلي يفوز على المقاولون وديا
قد ينال إعجابك