من هو كيروش؟ نظرة على مسيرة مدرب منتخب مصر وأبرز ما يميز أسلوبه

من هو كارلوس كيروش؟ ما هي أبرز سمات أسلوبه التدريبي؟ ما هو الفارق بينه وبين هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

هنا نُلقي نظرة سريعة على المدرب البرتغالي الذي تولى مهمة تدريب الفراعنة خلفا لحسام البدري.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا في 9 و12 من شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة بست نقاط مقابل أربع نقاط لمصر التي تحتل المركز الثاني.

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