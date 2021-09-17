ناشئ الزمالك يعلن عبر في الجول انتقاله إلى سموحة: بوابتي لمنتخب مصر

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 10:45

كتب : إبراهيم رمضان

حسين فيصل - الزمالك

أعلن حسين فيصل لاعب الزمالك الشاب انتقاله إلى سموحة خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وتحدث حسين فيصل لـFilGoal.com قائلا: "كنت أمتلك عقد مع الزمالك حتى عام 2023 لكن تم إبلاغي بالاستغناء عني من خلال خطاب أُرسل لي عقب الانتهاء من القائمة الأولى".

وواصل "طموحاتي بلا حدود مع سموحة وسأسعى بكل جهد لإثبات نفسي وإفادة الفريق خلال الفترة المقبلة".

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وأكمل "سموحة سيكون طريقي نحو الانضمام لمنتخب مصر".

وكشف حسين فيصل "كنت أمتلك عروضا من سيراميكا كليوباترا والجونة لكنني فضلت سموحة في النهاية".

وبرر "مهاب أشرف هو من نصحني بالانضمام إلى سموحة لأنه جاء إلى النادي قبلي وأكد لي أن الأمور تسير باحترافية".

وأردف "كذلك أكد مهاب لي أننا سنلعب سويا وهو ما سيفيدنا بعدما لعبنا سويا في الزمالك ونفهم بعضنا البعض جيدا".

وأتم حسين فيصل حديثه "أقول للجميع انتظروا حسين فيصل الفترة المقبلة".

ويلعب حسين فيصل في مركز صانع الألعاب وهو من مواليد عام 1999.

الزمالك سموحة حسين فيصل
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