ردا على مطالبته بزيادة الحضور.. رابطة سيتي لـ جوارديولا: التزم بالتدريب

شن كيفن باركر الأمين العام لرابطة مشجعي مانشستر سيتي الرسمية هجوما مضادا على بيب جوارديولا مدرب الفريق، عقب تصريحاته الأخيرة التي انتقد خلالها الحضور الجماهيري.

وقال جوارديولا إن الفريق بحاجة لحضور جماهيري أكبر ضد ساوثامبتون في المباراة المقبلة من البريميرليج، وذلك بعد رؤيته لقرابة 38 ألف مشجع من أصل 55 ألف مقعد متاح، خلال فوزه على لايبزيج 6-3 في دوري أبطال أوروبا.

وقال باركر في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "ما قاله فاجأني. لست واثقا ما شأنه بهذا. إنه لا يفهم الصعوبات التي يواجهها بعض الناس لحضور مباراة في ملعب الاتحاد في الثامنة من مساء الأربعاء".

وأضاف "لديهم أطفال يفكرون بهم، وربما لا يمكنهم تحمل ثمن التذكرة، وهناك بعض المشاكل المتعلقة بكوفيد، لا أرى سبب تعليقه على هذا الأمر".

وأوضح "إنه بالتأكيد أفضل مدرب في العالم، ولكن بألطف طريقة ممكنة، أعتقد أنه يجب أن يلتزم بعمله فقط".

وتابع باركر "إن هذه التعليقات تفسد ليلة جيدة بعض الشيء. الناس الآن تتحدث عن تعليقات بيب أكثر من حديثها عن مباراة مذهلة. التشكيك في تشجيعنا للفريق أمر محبط وغير مطلوب على الإطلاق".

وتحدث أمين الرابطة الرسمية عن سخرية جماهير المنافسين من ملعب الاتحاد بإطلاق اسم "إمبتيهاد" عليه، بإضافة كلمة "Empty" في أول الاسم والتي تعني "خالي"، حيث اعتبرها أمرا طبيعيا في المنافسة، ولكنه غير حقيقي على الإطلاق.

واستشهد باركر بأرقام حضور الجماهير ضد نورويتش (51,437) وآرسنال (52,276) في البريميرليج، وهي أرقام مقاربة للعدد الكامل.

يذكر أن مانشستر سيتي قد فاز بجميع هذه المباريات على ملعبه حتى الآن، حيث هزم نورويتش وآرسنال على ملعبه بخماسية نظيفة.