اسكواش – سيطرة مصرية على نهائي السيدات والرجال في "سي آي بي" مصر المفتوحة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 23:42

كتب : محمد سمير

نور الشربيني

تأهلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش، بتغلبها على الفرنسية كاميل سيرم.

وكانت الشربيني متقدمة بشوطين مقابل شوط واحد عندما أصيبت الفرنسية واضطرت للانسحاب من اللقاء.

وتواجه الشربيني في النهائي مواطنتها نوران جوهر التي تغلبت على الأمريكية أماندا صبحي 3-1.

وفي منافسات الرجال، تأهل المصري محمد الشوربجي للنهائي بفوزه على مواطنه طارق مؤمن بعد أن تغلب عليه بثلاثة أشواط دون رد.

ويلعب الشوربجي في النهائي أمام علي فرج الذي تغلب على النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويحمل علي فرج ونور الشربيني لقب البطولة عن الرجال والسيدات، ويقام النهائي غدا الجمعة على سفح الأهرامات.

اسكواش
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