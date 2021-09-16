الدوري الأوروبي – جوتسه يفرض التعادل على سوسيداد.. وهدف سنغالي ينصر موناكو

تعادل ريال سوسيداد الإسباني أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي بهدفين لكل طرف في ملعب فيليبس شتاديون بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للدوري الأوروبي.

الألماني ماريو جوتسه تقدّم لـ أيندهوفن في الدقيقة 31، لكن الفريق الإسباني قلب المباراة في دقائق معدودة.

البداية كانت من البلجيكي عدنان يانوزاي الذي تعادل في الدقيقة 34 بعد تمريرة جوسيبا زالدوا.

ثم ظهر السويدي أليكساندر إيزاك وأضاف الهدف الثاني بعد عرضية زالدوا في الدقيقة 39.

لكن أيندهوفن رفض الهزيمة وأدرك التعادل في الدقيقة 54 بواسطة كودي جاكبو بعد تمريرة جوتسه.

ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحتلان المركزين الثاني والثالث في المجموعة.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز موناكو الفرنسي على شتورم جراتس النمساوي بهدف وحيد في ملعب لويس الثاني.

وسجّل السنغالي كريبين دياتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 بتمريرة الروسي أليكساندر جولوفين.

ليتصدر موناكو المجموعة سريعا برصيد 3 نقاط، فيما تزيل الفريق النمساوي المجموعة دون رصيد.