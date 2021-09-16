دوري المؤتمر - مورينيو يقود روما للفوز على سسكا صوفيا بالخمسة

حقق روما الإيطالي فوزا عريضا على سسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأقيمت المباراة على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما وسط حضور مميز من جماهير الذئاب.

افتتح جرهام جاري لاعب سسكا صوفيا أهداف اللقاء في الدقيقة 10 من الشوط الأول، ولكن عدل النتيجة لورنزو بليجريني في الدقيقة 25، وعزز تقدم روما ستيفان الشعراوي في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق ذئاب العاصمة الإيطالية.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة فريق المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عندما سجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب لورنزو بليجريني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 82 سجل جيانلوكا مانشيني الهدف الرابع لروما، واختتم مهرجان الأهداف اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز روما بخماسية مقابل هدف.

على الجانب الأخر، سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة ألكمار الهولندي وراندرز الدنماركي حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

يذكر أن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي تقام للمرة الأولى هذا العام من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا".