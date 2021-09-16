دوري المؤتمر - مورينيو يقود روما للفوز على سسكا صوفيا بالخمسة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 23:14

كتب : عمر خالد

روما الإيطالي

حقق روما الإيطالي فوزا عريضا على سسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأقيمت المباراة على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما وسط حضور مميز من جماهير الذئاب.

افتتح جرهام جاري لاعب سسكا صوفيا أهداف اللقاء في الدقيقة 10 من الشوط الأول، ولكن عدل النتيجة لورنزو بليجريني في الدقيقة 25، وعزز تقدم روما ستيفان الشعراوي في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق ذئاب العاصمة الإيطالية.

أخبار متعلقة
الدوري الأوروبي - سليماني ينتصر مع ليون.. اللحظات الأخيرة تفسد هدف أوزيل ليستر يُلقي تقدمه في الهواء ويتعادل مع نابولي في لقاء مثير مصطفى محمد: أحترم قرار المدرب وسأعود أقوى.. عدم انتقالي إلى فرنسا أعطاني الدافع برشلونة يعلن نجاح جراحة مهاجمه.. فترة الغياب بانتظار التقييم

في الشوط الثاني استمرت سيطرة فريق المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عندما سجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب لورنزو بليجريني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 82 سجل جيانلوكا مانشيني الهدف الرابع لروما، واختتم مهرجان الأهداف اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز روما بخماسية مقابل هدف.

على الجانب الأخر، سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة ألكمار الهولندي وراندرز الدنماركي حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

يذكر أن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي تقام للمرة الأولى هذا العام من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا".

روما سسكا صوفيا دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر قانوني بالزمالك لـ في الجول: إيقاف فيفا عن قيد الصفقات وليس القائمة الأولية ساعة | الدوري المصري
حوار– حسين لبيب يتحدث عن هدم الزمالك من رموزه.. مشكلة بنشرقي وعودة النقاز و"لوي الذراع" ساعة | الدوري المصري
فاروق جعفر: فوجئنا باستقالة أسامة نبيه.. ظروف الزمالك المادية صعبة ساعة | الدوري المصري
مورينيو بعد خماسية صوفيا: لست راضيا عن الأداء.. لم نستحق النتيجة ساعة | أوروبا
ردا على مطالبته بزيادة الحضور.. رابطة سيتي لـ جوارديولا: التزم بالتدريب ساعة | دوري أبطال أوروبا
يد – يحيى خالد يقهر هانسن.. وهاشم وزين يكملان انتصارات المصريين في دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | رياضات أخرى
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول يوضح حقيقة وقف قيد الزمالك بقرار فيفا 2 ساعة | الدوري المصري
سواريز ليس وحده.. لعنة أوروبية تطارد هجوم أتلتيكو مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك
قد ينال إعجابك