بمشاركة وردة.. أنورثوسيس يسقط في ملعبه أمام بارتيزان بدوري المؤتمر الأوروبي

خسر أنورثوسيس القبرصي أمام مضيفه بارتيزان بيلجراد الصربي بهدفين دون رد في ملعب أنطونيس بابادوبولوس، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك المصري عمرو وردة أساسيا في صفوف أنورثوسيس، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وتقدّم بارتيزان في النتيجة بالدقيقة 42 عن طريق الدنماركي كوينسي مينيج.

قبل أن يضيف هدفا ثانيا بواسطة ريكاردو جوميش لاعب كاب فيردي في الدقيقة 68.

وتحصّل وردة على بطاقة صفراء في الدقيقة 50 لاعتراضه على الحكم بعد عدم احتساب مخالفة لصالحه.

وغادر وردة الملعب في الدقيقة 65 وعوضه زميله نيكا كاتشارافا.

وتصدر بارتيزان المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن جينت البلجيكي الذي فاز بدوره على فلورا الليتواني بهدف دون رد.

وتقام بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة، وبات وردة أول مصري يسجل ظهوره في البطولة في ظهوره الثاني عموما بقميص أنورثوسيس.