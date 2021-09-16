الدوري الأوروبي - سليماني ينتصر مع ليون.. اللحظات الأخيرة تفسد هدف أوزيل

تغلب ليون الفرنسي على مضيفه رينجرز الاسكتلندي بهدفين دون رد، وذلك خلال منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.

وشارك المهاجم الجزائري إسلام سليماني بصفوف ليون في هذه المباراة، حيث تلقى البطاقة الصفراء في الدقيقة 30.

تقدم الضيوف بواسطة كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 23 بتسديدة أسفل الزاوية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من برونو جيماريش.

وفي الدقيقة 55 تسبب سليماني في تسجيل الهدف الثاني، حيث اصطدمت تسديدته بدفاع الخصم ليسجل جيمس تافيرنيير هدفا عكسيا في مرماه عن طريق الخطأ.

بذلك يتصدر ليون المجموعة الأولى بأول 3 نقاط، بعد تعادل سبارتا براج التشيكي مع بروندبي الدنماركي دون أهداف.

على الناحية الأخرى تعادل أينتراخت فرانكفورت الألماني مع ضيفه فنربخشة التركي بهدف لمثله، في مباراة شهدت أحداث جنونية خلال دقائقها الأخيرة.

البداية أتت بواسطة النجم الألماني مسعود أوزيل في الدقيقة 10، حيث سجل الهدف الأول من متابعة سريعة، وبعد المراجعة بتقنية الفيديو أقر الحكم بصحة الهدف.

وفي الدقيقة 41 نجح صاحب الأرض في التعادل بواسطة سام لامرز، بعد تمريرة حاسمة من فيليب كوستيتش.

وفي الدقيقة 92 تحصل فنربخشة على ركلة جزاء سددها ديميتريوس بيلكاس، إلا أن الحارس الألماني كيفن تراب نجح في التصدي، ولكن في الدقيقة 93 نجح ميرجيم بيريشا في تسجيل هدف الفوز لفريقه، إلا أن تقنية الفيديو قررت إلغاء هدف الفوز في الوقت القاتل.

النتيجة تركت فنربخشة وأينتراخت فرانكفورت بنقطة وحيدة في الوصافة، حيث يتصدر المجموعة الرابعة فريق أولمبياكوس اليوناني بفوزه على أنتويرب البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد.