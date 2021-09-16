ليستر يُلقي تقدمه في الهواء ويتعادل مع نابولي في لقاء مثير

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 23:01

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمان وتشالار سوينجو - نليستر سيتي ونابولي

على الرغم من تقدمه بهدفين لم يستطع ليستر سيتي الحفاظ على تفوقه وفي النهاية تعادل مع ضيفه نابولي.

وتعادل ليستر سيتي مع ضيفه نابولي اليوم الخميس إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب كينج باور في إنجلترا.

أقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الثالثة.

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افتتح أيوزي بيريز أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة للثعالب بتسديدة رائعة على الطائر بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف هارفي بارنز الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 64 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وبدا أن ليستر ضمن النقاط الثلاثة كاملة في جعبته.

لكن فيكتور أوسيمان قلص النتيجة بهدف أول رائع ساقط من أعلى الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 69.

وأدرك أوسيمان التعادل لفريقه برأسية في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد لاعب ليستر سيتي ويلفريد نديدي عقب حصوله على إنذارين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر ليجا وارسو البولندي المجموعة بثلاث نقاط يليه نابولي وليستر بنقطة لكل منهما، وأخيرا سبارتاك موسكو بدون أي نقطة.

ليستر سيتي نابولي الدوري الأوروبي
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