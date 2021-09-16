اتحاد الكرة يطلب حضور الجماهير في مباراة ليبيا

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهات المعنية السماح بحضور الجماهير في مباراة مصر وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح خلاله أنه أكد في طلبه أهمية الحضور الجماهيري لمباريات مصر في مسيرته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشار إلى أن ذلك سيكون له عوامل تحفيزية للاعبين تصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير.

ويستضيف منتخب مصر منافسه ليبيا في التاسع من شهر أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات.

ذلك قبل أن يحل منتخب مصر ضيفا على ليبيا بعد ثلاثة أيام فقط لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط فيما تتصدرها ليبيا بست نقاط.