اتحاد الكرة يطلب حضور الجماهير في مباراة ليبيا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 22:47

كتب : FilGoal

جماهير مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهات المعنية السماح بحضور الجماهير في مباراة مصر وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح خلاله أنه أكد في طلبه أهمية الحضور الجماهيري لمباريات مصر في مسيرته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشار إلى أن ذلك سيكون له عوامل تحفيزية للاعبين تصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير.

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ويستضيف منتخب مصر منافسه ليبيا في التاسع من شهر أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات.

ذلك قبل أن يحل منتخب مصر ضيفا على ليبيا بعد ثلاثة أيام فقط لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط فيما تتصدرها ليبيا بست نقاط.

مصر منتخب مصر طريق المونديال ليبيا
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