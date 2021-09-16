ناشئ الزمالك لـ في الجول: انضممت لـ سموحة بترشيح مصطفى فتحي.. أتمنى الحصول على رقمه
الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 22:35
كتب : إبراهيم رمضان
انتقل مهاب أشرف ناشئ الزمالك السابق إلى سموحة في صفقة انتقال حر بسوق الانتقالات الصيفية.
وصرّح أشرف عبر FilGoal.com: "انتقلت إلى سموحة في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم".
وأضاف: "انتظمت بالفعل في تدريبات سموحة عقب رحيلي عن الزمالك وعدم قيدي وإبلاغي أنني لن أستمر في النادي بعد إرسال القائمة الأولى".
وتابع: "طموحي بلا حدود مع سموحة، أسعى لإثبات نفسي بشكل كبير والبرهنة على قدراتي، ردي سيكون في الملعب الموسم المقبل وأتمنى التوفيق من الله".
وواصل: "أكبر تحدٍ أواجهه هو إثبات نفسي بعد عودتي من إصابة الرباط الصليبي، وأن أرد على كل مشُكك".
وأكمل: "اخترت سموحة لأنه نادٍ يتمتع باحترافية كبيرة سواء إدارة أو جهاز فني، هذا ما رأيته منذ وصولي".
وأشار: "التقيت أحمد سامي المدير الفني وشدد على ثقته في قدراتي وأنه يعلم إمكانياتي جيدا".
وكشف: "مصطفى فتحي نقل لـ أحمد سامي الصورة كاملة عندما سأله عني، وهو من نصحهم بالتعاقد معي".
وأردف: "أشكر مصطفى فتحي على كلماته في حقي، ذلك سيعطيني دفعة قوية، إنه لاعب كبير وصاحب إمكانياته وأنا أعشقه".
وأوضح: "سأطلب من سموحة السماح لي بارتداء الرقم 30 الذي كان يرتديه مصطفى فتحي معهم لأسير على نهجه وأقدّم الأداء الذي قدّمه".
وأتم: "هدفي التواجد في منتخب مصر قريبا عبر سموحة، سأسعى جاهدا لحدوث ذلك، أمتلك الثقة في قدراتي على القيام بذلك".
مهاب أشرف مواليد 2000 ويشغل مركز صانع الألعاب.