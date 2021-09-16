برشلونة يعلن نجاح جراحة مهاجمه.. فترة الغياب بانتظار التقييم

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 22:34

كتب : أحمد أباظة

مارتن برايثوايت - برشلونة - الدوري الإسباني

أعلن برشلونة الإسباني إتمام العملية الجراحية التي خضع لها مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بنجاح، وذلك لعلاج إصابة في الركبة.

وتعرض برايثوايت للإصابة بعد بداية جيدة للموسم بتسجيله لهدفين وصناعته لهدف آخر في فوز الفريق الافتتاحي لليجا على ريال سوسييداد 4-2.

حدثت الإصابة في آخر مباريات الفريق الكتالوني قبل توقف سبتمبر الدولي، تحديدا في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي خلال فوز الفريق على خيتافي 2-1، ليتغيب عن منتخب الدنمارك في تصفيات أوروبا لكأس العالم.

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في بادئ الأمر كان برشلونة يتطلع لعلاج الإصابة بإجراء أقل وطأة، ولكن قرر برايثوايت الخضوع للجراحة، ووفقا للتقديرات الأولية فإنه سيغيب لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

وبحسب ما أعلنه برشلونة، فإن حالة اللاعب سيتم إعادة تقييمها مرة أخرى بعد خضوعه للجراحة الناجحة، لتحديد فترة غيابه عن صفوف الفريق.

وينضم المهاجم الدنماركي إلى قائمة إصابات برشلونة التي تضم عثمان ديمبلي وأنسو فاتي وسيرخيو أجويرو، الذي أتى من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر ولكنه لم يشارك مع الفريق حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعود أجويرو في منتصف أكتوبر، فيما يقترب فاتي من العودة بعد خضوعه لجراحة في الركبة بالموسم الماضي.

برشلونة برايثوايت الدوري الإسباني
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