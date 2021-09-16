وزير الرياضة: انتخابات الأندية في موعدها وتليها الاتحادات.. هذا هو المنطقي

قال أشرف صبحي وزير الرياضة إن انتخابات الأندية المصرية سوف تقام في موعدها بدون أدنى تغيير.

جاء ذلك على هامش تواجد وزير الرياضة في الإسكندرية اليوم الخميس لحضور فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث.

وقال وزير الرياضة للصحفيين: "سنشكل لجنة من وزارة الرياضة تشرف على انتخابات الأندية".

وأكمل "بعد ذلك سنخاطب اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد موعد انتخابات الاتحادات المختلفة".

وأتم "هذا هو المنطقي فالمجالس المنتخبة الجديدة للأندية هي من ستأتي بإدارات الاتحادات المختلفة الجديدة، فليس من المنطق أن تجرى انتخابات الاتحادات الآن وربما تأتي مجالس أخرى للأندية".

وسوف تنطلق انتخابات مختلف الأندية المصرية بداية من شهر أكتوبر وتتوالى تباعا حتى نهاية العام الجاري.