قائمة الأهلي للسوبر – ظهور ميكيسوني وحسام حسن وعبد القادر أمام الطلائع

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 22:23

كتب : أحمد الخولي

لويس ميكيسون - الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.

وشهدت القائمة 27 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية، من ضمنهم الصفقات الجديدة: لويس ميكيسوني، وحسام حسن، وكريم فؤاد، فيما غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو للإصابة.

كما ظهر أحمد عب القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما إلى الاتحاد وسموحة.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني – كريم فؤاد – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أكرم توفيق – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمار حمدي – حسين الشحات – وليد سليمان – محمود كهربا – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسوني

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن – حسام حسن

الأهلي في السوبر كأس السوبر المصري
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