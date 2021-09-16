ضياء السيد: صلاح متحمس ويريد خوض مباراتي ليبيا.. ولكن

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 21:49

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - محمد صلاح

قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر إن محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة متحمس لخوض مباراتي ليبيا المقبلتين.

وتحدث ضياء السيد لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "محمد صلاح متحمس للغاية ويريد خوض مباراتي ليبيا وأتمنى أن تكون إجراءات السفر سهلة".

وكان صلاح غاب عن لقاء أنجولا في الجولة الأولى وشارك ضد الجابون بعدما وضعت إنجلترا، مصر ضمن الدائرة الحمراء التي يقتضي السفر إليها الخضوع لحجر صحي فور العودة إلى ليفربول بسبب فيروس كورونا.

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وعن هل يشهد منتخب مصر تواجد وجوه جديدة في التجمع المقبل والأول تحت قيادة المدير الفني الجديد كارلوس كيروش أجاب "كل شيء وارد، الأمور كلها مفتوحة ربما بضم لاعب أو اثنين أو خمسة، ربما يكون هناك وحسب رؤية كيروش".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا في التاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط فيما تتصدرها ليبيا بست نقاط.

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