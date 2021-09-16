نبيل معلول: تعاقد مصر مع كيروش "ضربة معلم".. وعودة النقاز للزمالك ستؤثر عليه أو على المثلوثي

أشاد نبيل معلول المدير الفني الأسبق لمنتخب تونس بتعاقد مصر مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة خلفا لحسام البدري.

وتحدث نبيل معلول لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "تعاقد مصر مع كيروش ضربة معلم، "برافو" لكل من كان خلف التعاقد معه".

وواصل "ربما كيروش هو أفضل مدرب لمصر من ناحية السيرة الذاتية، أعرفه جيدا لأنني لعبت ضده وهو مدرب لإيران وأنا مع تونس قبل كأس العالم، مدرب على مستوى عال جدا".

وشدد "وبعيدا عن سيرته الذاتية عندما تكون لسنوات تجلس على مقعد البدلاء وتتعامل يوميا مع السير أليكس فيرجسون فنحن نتحدث عن مستوى آخر وتفكير آخر".

وأكمل "منتخب مصر في وضعية صعبة وأمامه مباراتي ليبيا في شهر أكتوبر لكن كاختيار أكثر من "برافو" وضربة معلم وقوية كثير للمنتخب المصري وللكرة المصرية".

وعن تعاقد المصري مع مدرب الترجي السابق معين الشعباني قال معلول: "معين الشعباني قام بعمل مميز مع الترجي لكن الموسم الثالث ربما من أسوا مواسم النادي الكروية لكنه ليس خطأ معين الشعباني لأن الإدارة لم تساعده وهناك بعض اللاعبين رحلوا عن الفريق، ومتأكد من قدرته على صناعة الفارق مع المصري".

وعن كثرة تواجد اللاعبين والمدربين التونسيين في الدوري المصري قال: "الدوري المصري قوي أقولها دائما هو والسعودي الأقوى بلا أدنى شك، أقوى من الدوري التونسي من الناحية التنافسية والفنية والمادية ".

أما عن عودة حمدي النقاز للزمالك وهل ستؤثر عليه أو على مستوى حمزة المثلوثي بشكل سلبي قال: "عودة النقاز للزمالك ستؤثر على مستواه أو على المثلوثي لأن أحدهما سيلعب والآخر لن يلعب وهما نفس المركز".

وأردف "لكنه لن يؤثر على المنتخب التونسي بل الزمالك أكثر، لأن الاثنين من تونس والاثنين يستطيعان اللعب كأساسيين".

وأتم نبيل معلول حديثه "أعتقد أن عودة النقاز للزمالك بها بعض الأمور المادية أكثر من الفنية، لكن أتمنى أن يستعيد النقاز مستواه لأن بعيد عن المنتخب التونسي منذ عامين".