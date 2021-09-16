شتيجن يصرخ على بيكيه ضد بايرن: لا تلقي نفسك على الأرض

انفعل مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني على زميله المدافع جيرارد بيكيه وذلك عقب تلقيه للهدف الثالث من بايرن ميونيخ الألماني.

جاء ذلك خلال مواجهة الثلاثاء بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

بداية العرض على "كامب نو" أتت بهدف توماس مولر في الدقيقة 34، فيما أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ثالث الأهداف وموضع الحديث أتى في الدقيقة 85، حيث وصلت بينية إلى كينجسلي كومان الذي سدد في القائم، لترتد الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي حصل عليها ليندفع بيكيه متزحلقا على الأرض أمامه فيراوغه البولندي ثم يسجل.

بحسب برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني، فإن شتيجن صرخ على بيكيه بسبب هذه اللقطة قائلا: "لا تلقي نفسك على الأرض كثيرا، ابق على قدميك".

وكانت هذه المباراة هي الرابعة على التوالي دون أن يحقق برشلونة أي انتصار في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر ختام دور المجموعات في الموسم الماضي أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، ثم خسر أمام باريس سان جيرمان 4-1 وتعادل معه 1-1 ليغادر دور الـ16.

يذكر أن برشلونة كان قد غادر ربع نهائي نسخة 2020 على يد بايرن ميونيخ نفسه في لشبونة، حيث أقيم الدور من مباراة واحدة وشهدت خسارة البلوجرانا الكارثية بثمانية أهداف مقابل هدفين.