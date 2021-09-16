ممدوح عيد: إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.. بيراميدز يسعى للمنافسة على كل البطولات

قال ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إن "ناديه يطمح للمنافسة على كل البطولات خلال الموسم المقبل، في إطار خطة النادي والتي جاءت بالتعاقد مع المدير الفني المتميز إيهاب جلال، أفضل مدرب في مصر حاليا، والحفاظ على قوام الفريق الأساسي وأفضل نجومه، ودعمهم بمجموعة أخرى من العناصر الممتازة والتي ستكون إضافة هائلة في المرحلة المقبلة".

أوضح ممدوح عيد أن "نادي بيراميدز هدفه الأساسي هو المنافسة على كل البطولات، والإدارة داعمة للفريق والجهاز الفني واللاعبين بكل قوة، والمجموعة الحالية بإمكانها تحقيق طموح النادي وهدفه، مشددا على أن اختيار إيهاب جلال جاء في توقيت ممتاز استعدادا لموسم جديد يشارك فيه بيراميدز بأربع بطولات يسعى للمنافسة على ألقابها جميعا".

وكان القائمون على جائزة قادة الرياضة في العالم Leader Sports Awards لأفضل الشخصيات الرائدة في مجال الرياضة حول العالم، والتي تجرى للعام السابع على التوالي، اختاروا ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز ضمن قائمة الفائزين بالجائزة لأفضل الشخصيات الرائدة تحت عمر ٤٠ عاما في مجال الرياضة حول العالم، والذي تقدم جوائزه في حفل يقام يوم 7 أكتوبر المقبل باستاد تويكنهام في لندن.

وأكد نادي بيراميدز في بيان أن جميع العاملين وأعضاء أسرة بيراميدز يشعرون بالسعادة والفخر لهذا الاختيار للرئيس التنفيذي للنادي والذي يعد تكريما للنادي وإدارته في مشوارهم الحافل في فترة زمنية قصيرة.

وتم اختيار ممدوح عيد ضمن قائمة الفائزين بالجائزة عن الفئة العمرية تحت 40 سنة للعام 2021، بوصفه يتولى قيادة واحد من أهم وأكبر أندية مصر وقارة إفريقيا، رغم أنه يبلغ من العمر 36 عاما فقط، وله مشوار حافل في مجال الرياضة، بعدما بدأ لاعبا لكرة السلة، ورغم اهتمامه بالرياضة إلا أنه كان كذلك متفوقا في دراسته وحصل على شهادة الهندسة، وبدأ مشواره بعدها في قيادة واحدة من أهم شركات الإدارة الرياضية في الشرق الأوسط والعالم.

وخلال قيادته لنادي بيراميدز والذي يضم أكثر من 600 شخص يتولى إدارة أمورهم والإشراف على الأعمال، نجح النادي خلال عامين فقط في تحقيق نجاحات كبيرة ووصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة، ومرة ثانية إلى نصف النهائي، ويعتبر واحدا من أهم الأندية في القارة السمراء، بجانب حفاظه على المركز الثالث في مصر بعد قطبي القارة الأهلي والزمالك، والوصول لنهائي كأس مصر.

وبجانب الدور الرياضي لنادي بيراميدز فإنه يستثمر كذلك في الأعمال الاجتماعية وهناك دور مجتمعي هام يقوم به النادي داخل مصر وخارجها.