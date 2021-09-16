دوري المؤتمر - توتنام يتعادل مع رين في أول اختبار أوروبي لـ نونو سانتو

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 21:00

كتب : عمر خالد

توتنام - ستاد رين

تعادل توتنام الإنجليزي وستاد رين الفرنسي بهدفين لمثليهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

وأقيمت المباراة على ملعب روزاهون بارك، معقل فريق ستاد رين.

بدأ اللقاء بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق لويك بادي لاعب ستاد رين بالخطأ في مرماه، ليتقدم توتنام في المباراة.

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ثم تعادل اللاعب فلافيان تايت لاستاد رين في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفرقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم جايتان لابورد لاستاد رين في الدقيقة 71، ولكن تعادل لتوتنام لاعب الوسط الدنماركي بيير إميل هويبيرج في الدقيقة 76، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأراح المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مدرب توتنام حارس الفريق هوجو لوريس، فيما خرج لوكاس مورا من اللقاء مصابا في الدقيقة 54.

على الجانب الأخر، خسر فريق يونيون برلين الألماني من سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهدت تلك المباراة 5 كروت صفراء بالإضافة إلى حالة طرد للاعب بول جاكيل لاعب يونيون برلين بعد تعرضه للإنذار الثاني وطرده من اللقاء.

يذكر أن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي تقام للمرة الأولى هذا العام من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا".

توتنام هوتسبر ستاد رين دوري المؤتمر الأوروبي
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