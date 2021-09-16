قبل مواجهة ميلان.. ماذا قال أليجري للاعبي يوفنتوس؟

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 20:52

كتب : أحمد أباظة

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

أخيرا حقق يوفنتوس أول فوز له هذا الموسم، والذي أتى على حساب مالمو السويدي بثلاثة أهداف دون رد في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، ولكن الوضع المحلي السيئ للغاية لا يزال حاضرا في الأذهان.

وبدأ يوفنتوس الموسم الجديد بصورة مأساوية تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، حيث تعادل مع أودينيزي بهدفين لمثلهما، ثم خسر من إمبولي بهدف نظيف وأخيرا من نابولي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليجمع نقطة واحدة من أول ثلاث جولات في الدوري الإيطالي.

ويستعد البيانكونيري لخوض مواجهة صعبة ضد ميلان وصيف الموسم الماضي، ولكن بدفعة معنوية أكبر بعد الثلاثية التي سجلها أليكس ساندرو وباولو ديبالا وألفارو موراتا.

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وعاد الفريق إلى التدريبات، حيث رصد بعض الحضور كلمات المدرب ماسيميليانو أليجري للاعبيه، وذلك خلال مباراة تدريبية بين أعضاء الفريق.

وقال أليجري: "في أوقات المعاناة، إذا سحبنا أقدامنا من دواسة الوقود ذهنيا، سنخسر الكرة ونتلقى هدفا".

وأضاف "يجب أن نضع الأمر في عقولنا، ويجب أن نجد العزم اللازم للفوز".

ونجح يوفي في تحقيق نظافة الشباك أمام مالمو، وهي المرة الأولى له في جميع المسابقات منذ الثاني من مارس الماضي، وهو ما يعكس مدى سوء الوضع الذي تسلمه أليجري قبل أن يزداد سوءا في الموسم الحالي.

وسبق للمدرب الإيطالي قيادة الفريق بين عامي 2014 و2019، حيث حقق معه لقب الدوري الإيطالي 5 مرات على التوالي، ليغادر ويخلفه ماوريسيو ساري، ثم يقال ساري بعد موسم وحيد ويحل أندريا بيرلو بدلا منه.

موسم بيرلو شهد نهاية احتكار يوفنتوس للقب الكالتشيو بعد 9 سنوات على التوالي، حيث احتل الفريق المركز الرابع، ليتم إقالته ويعود أليجري.

يذكر أن بداية الموسم شهدت أزمة هجومية إضافية للبيانكونيري، برحيل الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات.

أليجري يوفنتوس ميلان الدوري الإيطالي
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