كرة يد – الأهلي والزمالك يبدأن الدوري بانتصارين

بدأ الأهلي والزمالك مسابقة الدوري المصري لكرة اليد اليوم الخميس بانتصارين على حساب البنك الأهلي وهليوبوليس.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 31-28.

فيما انتصر الزمالك على هليوبوليس بنتيجة 33-31.

وسيواجه الأهلي منافسه أكتوبر غدا الجمعة بينما يلتقي الزمالك بنظيره الشمس.

وسيلتقي الأهلي والزمالك في قمة الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في تمام الرابعة عصرا.

يذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في لقاء السوبر الإفريقي قبل عدة أيام وفاز النادي الأبيض بنتيجة 28-27 بفضل هدف في الثانية الأخيرة من يحيى الدرع.

وتقام المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بمشاركة 18 فريقا ويضاف إليها نتائج مرتبط 2002 و2004 في النهاية.

بعد نهاية الجولة الأولى سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات، إذ تضم الأولى أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

بينما المجموعة الثانية تضم أصحاب الترتيب الفردي من السابع حتى السابع عشر أما المجموعة الثالثة فتضم أصحاب الترتيب الزوجي من الثامن إلى الثامن عشر.