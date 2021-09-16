الدوري الأوروبي – عودة مجنونة لـ بيتيس أمام سيلتك في ملحمة الـ7 أهداف

فاز ريال بيتيس الإسباني على ضيفه سيلتك الاسكتلندي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب بينيتو فياماريان، بالجولة الأولى لدور المجموعات للدوري الأوروبي.

بيتيس عاش وضعا عصيبا في بداية اللقاء عندما تأخر بهدفين نظيفين وسط جماهيره.

سيلتك تقدّم في الدقيقة التاسعة بواسطة السويسري ألبيان أيتي الذي أنصفته تقنية الفيديو واحتسبت هدفه بعد عكس قرار الحكم الذي احتسب لمسة يد عليه.

الثاني لم يتأخر كثيرا، فسجله الكرواتي يوسيب يورانوفيتش من ركلة جزاء بالدقيقة 29 بعد تدخل متهور من كلاوديو برافو حارس بيتيس.

العودة المجنونة بدأت في الدقيقة 32 عندما قلّص خوان ميراندا الفارق بهدف أول، قبل أن يدرك زميله خوانمي التعادل سريعا في الدقيقة 35 بعد إيثار كبير من بورخا إجليسياس.

إجليسياس عاد وسجل الثالث بنفسه في الشوط الثاني بالدقيقة 51، وتبعه خوانمي بهدف رابع سريع في الدقيقة 53 بشباك الإنجليزي المخضرم جو هارت.

اللقاء عاد للاشتعال في الدقيقة 87 عندما سجل أنتوني رالستون هدف سيلتك الثالث، دون أن ينجح الضيوف في العودة بالنتيجة.

ليحصد بيتيس أول 3 نقاط في المجموعة، ويظل رصيد سيلتك خاليا من النقاط.

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ بيتيس الأوروبي التي يسجل فيها 4 أهداف بمباراة واحدة، والمرة الأولى التي يعود فيها من الخلف بعد التأخر بهدفين نظيفين في منافسة قارية.

وفي مباراة أخرى مثيرة بنفس المجموعة، فاز باير ليفركوزن الألماني على ضيفه فيرينشفاروس المجري بهدفين مقابل هدف واحد في باي أرينا.

البلجيكي ذو الأصول المغربية ريان ماي تقدّم للمجريين في الدقيقة الثامنة.

لكن ليفركوزن قلب اللقاء بهدفين سجلهما إزيكييل بالاسيوس، وفلوريان فريتس، في الدقيقتين 37 و69.

ليحتل ليفركوزن المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف المُسجلة عن بيتيس.